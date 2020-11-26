وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطوير العلاقات الثنائية

2020/11/26 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره المصري سامح شكري تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس، فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا

من نظيره المصري سامح شكري، وجرى بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات".

واضاف البيان أن" الجانبين تناولا خلال الاتصال الموضوعات التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف تحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم.



كما بحثا آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا وسوريا".

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