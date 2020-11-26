بانتظار خطوة عاجلة.. تهديد باختفاء أكثر من مليوني طن لمادة محلية من الاسواق وبطالة نحو ألف موظف

2020/11/26 | 13:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، وزارة المالية الاسراع في تثبيت عقود المشاريع الصناعية، لاسيما ان هناك العديد من المشاريع المهددة بالايقاف بسبب تراكمية الديون.

وقال الياسري في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “محافظة النجف فيها العديد من المشاريع الصناعية القائمة التي تستقطب المئات من الايدي العاملة في المحافظة “، مشيرا الى ان “هذه المشاريع مهددة بالايقاف بسبب عدم تثبيت عقودها مع وزارة المالية لأسباب مختلفة، على الرغم من حصولها على إجازات استثمارية”.

و أضاف “لابد من دعم قطاعي الزراعة و الصناعة من خلال شركات مؤهلة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية في هذين القطاعين، مبيناً أن “شركة كار لصناعة السمنت يعمل فيها أكثر من 800 عامل، و بطاقة انتاجية يومية تصل الى أكثر من مليونين و7 آلاف طن سنوياً لدعم الاكتفاء الذاتي المحلي، إلا إن المشروع مهدد بالايقاف نتيجة ديون تراكمية”.

وتابع، أن “المحافظة خاطبت وزارة المالية وتم تقديم قائمة تتضمن 10 مشاريع تنموية، واستحصلت الموافقة من الوزارة على اقامتها من دون توقيع العقود مع 8 منها”.

من جانبه طالب مدير شركة كار لصناعة السمنت فؤاد العنبر، “الحكومة الاتحادية دعم مشاريع الصناعة الاستثمارية الوطنية، كونها تعتبر أحد مرتكزات تطوير البنى التحتية للدولة، و توفر مئات فرص العمل للمواطنين”، داعياً “الجهات المعنية بتسهيل إجراءات الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية التي تحتاجها الشركات الصناعية”.

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