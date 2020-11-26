2020/11/26 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أطلقت اليوم شركة الطيران “فلاي دبي” للرحلات منخفضة التكلفة أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، لوكالة “فرانس برس” أن الطائرة أقلعت صباح اليوم الخميس في رحلتها التجارية التي تستغرق نحو أربع ساعات.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب المركز الخبري الوطني.

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