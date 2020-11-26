2020/11/26 | 13:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

نفت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، اعتقال انتحاري يحمل الجنسية المصرية في الناصرية.



وقال المتحدث باسم القيادة العميد فؤاد الفهد لـ"ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الشرطة اعتقلت مواطناً مصرياً في مدينة الناصرية كانت فترة إقامته منتهية ولم يجددها، وللشك الحاصل تم نقل المعتقل إلى مكافحة الإرهاب من أجل التحقيق، واتضح أنه مقيم في بغداد لفترة وسافر للناصرية لغرض التبضع".

وأضاف، أن "الأخبار المتداولة على أن المعتقل كان يخطط للقيام بعملية انتحارية عارية عن الصحة، ونرجو من وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة ذي قار تدحض رواية اعتقال انتحاري يحمل الجنسية المصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة ذي قار تدحض رواية اعتقال انتحاري يحمل الجنسية المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).