"بتهمة التواطؤ والوشاية".. 4 متهمين جدد في قضية مقتل أستاذ التريخ في فرنسا

2020/11/26 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاتهام إلى أربعة تلاميذ في التحقيق حول قتل المدرس سامويل بوتي، الذي قطع رأسه في 16 أكتوبر قرب باريس بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

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