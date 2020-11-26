الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” شرق صلاح الدين

2020/11/26 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عثرت قوات الحشد الشعبي، الخميس، على مضافة لتنظيم “ داعش” الاجرامي شرق محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الفوج الثاني في اللواء 22 بالحشد الشعبي عثرت على مضافة لداعش بعملية أمنية في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “المضافة كانت تضم موادا لوجستية ودراجة نارية”.



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