تركيا تحكم بالسجن مدى الحياة على 27 متهما بتنفيذ انقلاب 2016

2020/11/26 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت تركيا محاكمة نحو ثلاثين متهما بالانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام الفين وستة عشر.

وحكمت محكمة على سبعة وعشرين شخصا معظمهم من الضباط والطيارين بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية لمحاولة انقلاب التي وقعت في قبل أربع سنوات ضد اردوغان.

وذكرت مصادر صحفية، أن هؤلاء الأشخاص أدينوا على وجه الخصوص بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري، ومحاولة اغتيال الرئيس، والقتل العمد.

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