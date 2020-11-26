الشابندر: اغتيال الناشطين تقف وراءه أجهزة تعمل لصالح جهات متنفذّة

2020/11/26 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

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علق السياسي المستقل عزت الشابندر على استهداف الناشطين أكرم عذاب وعمر الطائي في بغداد.

واكد الشابندر في تغريدة على حسابه بتويتر، أن مسلسل اغتيال الناشِطين هو اغتيال للكلمة الحرة، ولعبةٌ خطِرة لخلط الأوراق، لافتا الى أن هذه العمليات تُدارُ من قبل اجهزة تُتقن ارتكاب الجريمة وتعمل لصالح جهات متنفذّة بحسب تعبيره.

مسلسل اغتيال الناشِطين هو اغتيال للكلمة الحرة ، ولعبةٌ خطِرة لخلط الاوراق تُدارُ من قبل اجهزة تُتقن ارتكاب الجريمة وتعمل لصالح جهات متنفذّة .اتمنى للشابَيْن أكرم عذاب وعمر الطائي السلامة و الشفاء .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) November 26, 2020

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