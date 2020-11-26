ترمب يصدر عفوا رئاسيا عن الجنرال مايكل فلين

2020/11/26 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عفوا رئاسيا عن المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وصرح ترمب بأنه يشعر بالفخر الكبير لمنحه عفوا كاملا الجنرال فليك، مباركا للأخير وعائلته التي قال انها ستمضي عيد شكر حقيقي هذه السنة على حد تعبيره.

وكان الجنرال فليك قد اتهم بتقديم معلومات مضللة لوكالة التحقيقات الفيدرالية ال اف بي آي، في ملف التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام القين وستة عشر.

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