الخدمات النيابية تشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقية (العراقية - الصينية)

2020/11/26 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شددت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، الخميس، على ضرورة تفعيل الاتفاقية (العراقية – الصينية)، مؤكدة ان العراق يحتاج إلى تسليط الضوء على الخدمات من خلال القطاع الخاص والاستثمار.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح له، اليوم (26 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "العراق يحتاج إلى تسليط الضوء على الخدمات وخاصة البنى التحتية من خلال القطاع الخاص والاستثمار".

وأضاف أن "القروض ممكن أن تستثمر في البنى التحتية باتفاقنا مع وزير التخطيط خالد بتال للمشاريع الستراتيجية، كمشاريع المجاري، ومشروع بناء الفاو الكبير، ومشروع القناة الجافة، ومشروع القطار المعلق".





وأشار إلى أن "الطرق ناقشناها مع وزارة التخطيط وهيئة الاسثمار الوطنية ووزارة البلديات ومدير عام الطرق، وتحدثنا عن رؤية مختلفة، إذ ممكن أن تعطى الطرق للاستثمار".

وأكد أن "مشاريع البنى التحتية أصبحت من الضرورات الملحة، أذ لابد من تفعيل الاتفاقية الصينية، وهنالك مبلغ من خلال الاستقطاع للنفط، وهذا المبلغ ممكن أن يعزز من خلال الصندوق العراقي - الصيني، بالتالي يصل الى عشرة مليارات".

A.Sh

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