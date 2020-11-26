المتحدث باسم حكومة كوردستان: أربيل تترقب ردا من بغداد بخصوص الـ 320 مليار دينار

2020/11/26 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

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علما العراق وإقليم كوردستان

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، الخميس، بان أربيل تترقب ردا من بغداد على الرسالة التي أرسلتها حكومة الإقليم والتي طالبت فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم لأشهر سبقت تمرير قانون الاقتراض.

وقال عادل، في تصريح صحفي، لوسائل إعلام كوردية، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، ردا على سؤال حول المستحقات المتأخرة، "بالطبع تملك حكومة الإقليم خيارا وبديلا آخر، ولكن يتعين علينا الانتظار لمعرفة رد الحكومة العراقية في المستقبل القريب (على الرسالة الرسمية) بخصوص الـ320 مليار دينار".

وأضاف أن "ملف رواتب الموظفين أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وعلى بغداد عدم زج موضوع الرواتب بالخلافات السياسية".

وتابع "لم تقصر الحكومة في مسألة صرف الرواتب ولن تتوانى عن ذلك، وسبق أن اقترضت أموالا لتوفير رواتب الموظفين، وهي مستعدة الآن، وبالسبل القانونية والمناسبة، لصرف مستحقات من يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان".

وأشار عادل، إلى ان "حكومة إقليم كوردستان تفاوضت مع بغداد بهذا الشأن وهو موثق خطيا، وتابع قائلا "نؤكد أن هذا الموضوع لا علاقة له بقانون تمويل العجز المالي للموازنة العراقية، بيد أنه يتعلق بمستحقات شعب إقليم كوردستان".

من جانبها كشفت النائبة عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، عن أسباب قطع حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون العجز المالي، حيث عزت ذلك لوجود ضغوطات من محافظات الوسط والجنوب.

وقالت الموسوي، "لسنا راضين عن الضرر الذي لحق بموظفي إقليم كوردستان، فالشعب الكوردستاني جزء من الشعب العراقي"، مشددة على ضرورة عودة العلاقات بين الطرفين.

وأوضحت أن "الأزمة الاقتصادية في العراق هي التي أدت إلى ضغوط جماهيرية لا سيما في محافظات الوسط والجنوب، وساهمت في إلغاء حصة موظفي إقليم كوردستان من قانون العجز المالي".

وكان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، قرر أمس، إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة إقليم كوردستان للأشهر (5 – 6 – 7 – 10)، عادا اياها "حقوقا مشروعة لإقليم كوردستان".

وأكدت حكومة إقليم كوردستان انها الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كوردستان، والتأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم.

جدير بالذكر ان قانون الاقتراض ألغى اتفاقا بين بغداد وأربيل أبرم منتصف آب أغسطس الماضي، ويقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهريا (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر، حيث يأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب، الخميس 12 تشرين الثاني الجاري، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية رفضا لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.

وكان اعتراض نواب الكتل الكوردستانية على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

ر.إ

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