2020/11/26 | 14:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالقبول في معاهد الصحة العالية

للإطلاع على الاستمارة..



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