وزير الخارجية يدعو مسؤول فلسطيني لزيارة العراق

2020/11/26 | 14:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

تلقّى وزير الخارجيّة السيّد فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الجنرال جبريل الرجوب، وبحثا مُستجدّات الأوضاع الراهنة، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة، كما وجه السيّد الوزير الدعوة للسيّد رجوب لزيارة العراق.

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