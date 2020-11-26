السيناتور راند بول : سأطلب من ادارة بايدن تقديم اعتذار عن غزو العراق

2020/11/26 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …انتقد السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول عددا من الوزراء الذين انتخبهم بايدن في حكومته المشكلة حديثا وخاصة المرشح لمنصب وزارة الخارجية الامريكية توني بيلنكن ، قائلا انه ” سيكون قلقا للغاية بشأن السياسة الخارجية في ظل ادارة جوزيف بايدن .ونقلت شبكة فوكس نيوز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن راند بول قوله ” سأطلب من من وزير الخارجية توني بلينكن في حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن تقديم اعتذار عن دعم الغزو في العراق”.واضاف أنه ” وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فانا اشعر بالقلق للغاية من حدوث تحول كبير ، ويعود الأمر إلى أولئك الذين يعتقدون أنه يجب علينا التدخل عسكريًا في الخارج بطريقة كبيرة”، مبينا أنه ” يوجد محافظون جدد على اليمين يريدون التدخل لأسباب جيوسياسية ، لكن بعد ذلك لديك ليبراليون ، مثل بلينكين وسامانثا باور وآخرين ، يريدون التدخل بحجة الاسباب الإنسانية”.وتابع ” ساطلب من بيلنكن ان يقدم اعتذار عن غزو العراق واسأله عما اذا كان يعتقد ان التدخل العسكري الامريكي وتغيير النظام في الشرق الأوسط في سوريا وليبيا أمر ذكي”، مشيرا الى أن ” هناك من يريدون ارسال جيوشنا وشبابنا وشاباتنا حول العالم ، وهو الامر الذي يجعلني اعتقد اختيار بايدن لبيلنكن امر سيء “.من جانب آخر انتقد السيناتور الجمهوري جوش هاولي ، اختيارات بايدن الوزارية وخصوصا وزير الخارجية قائلا إن ” بيلنكن قد دعم كل حرب لا نهاية لها منذ غزو العراق عام 2003 “.



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