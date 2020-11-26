2020/11/26 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الخميس، ان العراق غني بامكاناته وثرواته، واصفا الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق بـ”ازمة سيولة”.وقال مكتب الحكيم : ان “رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد السفير الروسي لدى العراق ماكسيم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم اثناء لقاءه السفير الروسي في بغداد: العراق غني ويمتلك ثروات لكنه يمر بأزمة سيولة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم اثناء لقاءه السفير الروسي في بغداد: العراق غني ويمتلك ثروات لكنه يمر بأزمة سيولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).