أدويـة سامـراء تنتـج مستحضـر سامافيـر الجديـد المعالـج لفيـروس كورونـا 

2020/11/26 | 14:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن تمكنها من إنتاج مستحضر ( سامافيـر ) لعلاج فيروس كورونا وعزمها تجهيز وزارة الصحة قريبـاً .وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن وبالإتفاق مع وزارة الصحة والبيئة فقد نجحت الملاكات العلمية والفنية في قسم البحث والتطوير بإنتاج وجبة بحثية خاصة من مستحضر سامافير الجديد الذي يصنف كمضاد فيروسي واسع الطيف والذي أثبت فاعليته العالية في معالجة المصابين بفيروس كورونا بعد إجراء الاختبارات الخاصة به في معالجة مرضى الفيروس”.وأكد السالم، “عزم الشركة على تجهيز وزارة الصحة بالمستحضر الجديد وبالكميات المطلوبة دعماً من الشركة للجيش الأبيض وللإسهام الفاعل في الحد من إنتشار الفيـروس”.وأشـار المدير العام الى ان “الشركة ساهمت ومنذ بداية أزمة وباء كورونا بدعم جهود وزارة الصحة في التصدي للوباء من خلال إنتاج مستحضر ( أزثروسـام ) والمواد المعقمة من الكحول الطبي والسبتول إضافة إلى استمرار مصنع بغداد التابع للشركة بتجهيز المستشفيات والمواطنين بالأوكسجين الطبـي”.



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