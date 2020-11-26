"ديزني" تخطط لتسريح 32 ألف موظف بالنصف الأول من 2021

2020/11/26 | 14:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت شركة "والت ديزني" إنها تعتزم تسريح 32 ألف عامل في حدائقها الترفيهية، مع استمرار ضغوط فيروس كورونا.

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