اليوم.. عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الشكر

2020/11/26 | 14:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تغلق الأسواق المالية في الولايات المتحدة أبوابها أمام المستثمرين اليوم الخميس، في عطلة رسمية؛ احتفالاً بعيد الشكر.

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