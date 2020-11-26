الحبس لسنتين.. عقوبة المزور في الانتخابات

2020/11/26 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان الحبس لمدة عامين، ستكون عقوبة المزور في الانتخابات.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في تصريح صحفي، إن “البرلمان لا يمانع اجراء تعديل على اعتماد البطاقة البايموترية لإجراء العملية الانتخابية”.

واوضح ان “كل من يقوم بالتزوير في الانتخابات سيسجن لمدة سنتين”.

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