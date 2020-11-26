السيسي لوزير الدفاع: مصر حريصة على التعاون مع العراق عسكريا

2020/11/26 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حرص بلاده على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأضاف راضي، أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واكد السيسي “حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق”.

من جانبه، اعرب وزير الدفاع العراقي “تطلع العراق لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة”.



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