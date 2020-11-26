نصائح بتجنب السفر.. توقعات بأمطار رعدية غزيرة في مناطق عدة

2020/11/26 | 14:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي، صادق عطيه، الخميس، عن آخر تطورات حالة الطقس، فيما حذر من السفر بسبب سوء الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وقال عطيه، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، إن "الاجواء غير مستقرة اعتبارا من ساعات نهار أو بعد ظهر يوم غد الجمعة، لغاية ليل الاحد"، مبينا ان "مدن وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط، في مناطق متفرقة منها، ستتعرض الى هطول زخات امطار رعدية تمتاز بالغزارة على فترات".

وتابع أن "طفح الشوارع وارد، والسيول على حدود العراق جهة واسط وديالى وشمال ميسان ايضا واردة، وينصح بتجنب السفر والنشاطات الاخرى خلال الفترة اعلاه برا وبحرا".





وأضاف ان "مدن شمال البلاد ستتعرض لهطول خفيف الى معتدل طوال الفترة من الجمعة لغاية ليل الاحد /الاثنين في مناطق متفرقة منها، وهناك فرص لهطول الثلوج في المناطق الجبلية"، مبينا ان "مناطق الانبار وبعض مناطق نينوئ هي الاقل امطارا ".

وأشار عطيه، إلى ان "موجة برودة متوقعة منتصف الاسبوع مع تحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي".

ر.إ

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