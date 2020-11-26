الصحة النيابية تتقدم بطلب الى الكاظمي بشأن التلوث الإشعاعي في العراق

2020/11/26 | 14:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الصحة والبيئة النيابية

تتقدم لجنة الصحة والبيئة النيابية بطلب الى دولة رئيس الوزراء بإيلاء موضوع التلوث الإشعاعي في العراق أهمية خاصة لعلاقته المباشرة بحياة وصحة المواطن العراقي .

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