الكمارك.. اعادة اصدار ارسالية معجون طماطم مخالفة في مركز كمرك الشلامجة

2020/11/26 | 14:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، أعادة اصدار ارسالية معجون طماطم لوجود نقص في اوراقها الرسمية مخالفة لضوابط الاستيراد في مركز كمرك الشلامجة الحدودي.

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