2020/11/26 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بأن القوات الأمنية استولت على اسلحة واعتاد وتدمير انفاق تعود لعناصر “ داعش” بعملية دهم وتفتيش لمناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها الاستيلاء على 8 بنادق مختلفة و 8 مخازن و 250 اطلاقة عتاد 4 ملم “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية استولت ايضا على 10 اجزاء كلاشنكوف 4 ملم و 3 رمانات دفاعية وصوتية فضلا على تدمير عدد من الانفاق والمضافات السرية لبقايا خلايا داعش”.وأوضح، أن “وحدة معالجة المتفجرات قامت بعملية ابطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية”، مؤكدا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على الاسلحة المضبوطة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيلاء على اسلحة وعتاد وتدمير انفاق سرية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيلاء على اسلحة وعتاد وتدمير انفاق سرية غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).