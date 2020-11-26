شركة المعارض: برنامج تسجيل المصانع والشركات يوفر حماية للمستورد والوكلاء والموزعين داخل العراق

2020/11/26 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بوزارة التجارة، سرمد طه سعيد، الخميس، برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة يوفر حماية للمستورد والوكلاء والموزعين داخل العراق

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