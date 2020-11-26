إيران تسجل 482 وفاة ومايقارب 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/26 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، اليوم الخميس، تسجيل 482 وفاة ومايقارب 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سیما سادات لاري، انه “سجلت 13 الفا و 961 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 908 الاف، و346 شخصا …

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