الحكيم يشدد على الأمن الإنتخابي والتنافس على أساس البرامج

2020/11/26 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، على الأمن الإنتخابي والتنافس على أساس البرامج في الانتخابات المقبلة، فيما أكد ضرورة تكامل الأدوار بما يتعلق في السوق النفطية.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل، اليوم، السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، وبحث معه المشهد السياسي محليا ودوليا …

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