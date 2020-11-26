الصحة توجه دوائرها بالاستنفار التام تحسبا لأي طارئ جراء الأمطار المتوقعة

2020/11/26 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات الاستنفار التام، تحسبا لأي طارئ جراء موجة الامطار المتوقعة خلال اليومين المقبلين.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي باستنفار جهود الملاكات الصحية كافة خلال موجة الامطار المتوقعة خلال اليومين القادمين، وجهت الوزارة بالاستنفار …

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