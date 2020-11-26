مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى الشهر المقبل

2020/11/26 | 14:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد قرر مجلس النواب تأجيل انعقاد جلسته الى يوم السبت ٥-١٢.

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