"باركليز" يتوقع ارتفاع الأسهم الأوروبية 13% في العام المقبل

2020/11/26 | 14:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع بنك "باركليز" ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات عالية جديدة في عام 2021، مع انحسار أزمة كورونا؛ نتيجة للقاحات المنتظرة.

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