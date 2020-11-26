الحكيم للسفير الروسي: العراق غني بامكاناته وثرواته وطبيعة الازمة الحالية ازمة سيولة

2020/11/26 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الخميس، ان العراق غني بامكاناته

وثرواته، واصفا الظروف الاقتصادية التي

يمر بها العراق بـ"ازمة سيولة".

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "رئيس تحا

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