نجم وطني السلة: ما نتعرض له في البحرين لا يمكن السكوت عنه

2020/11/26 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نجم المنتخب الوطني بكرة السلة محمد

صلاح، ان ما يتعرض له وفد اسود الرافدين

في البحرين لا يمكن السكوت عنه.

ووصل وفد المنتخب الوطني الى البحرين

منذ فجر الاحد الماضي، وخاض وحدة

تدريبية واحدة فقط بسبب

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