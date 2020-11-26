دراسة تتوصل إلى إجراء  بسيط “سيقضي” على كورونا دون الحاجة للقاح

2020/11/26 | 14:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن القضاء على جائحة فيروس كورونا، إذا ارتدى 70 في المائة على الأقل من الناس الكمامة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نظر الباحثون في فيزياء اختلاف الكمامات، بما في ذلك المواد والتصميمات، ووجدوا أن الأنواع الأكثر شيوعًا للكمامات، تساعد في خفض معدلات التكاثر لعدوى فيروس كورونا إلى أقل من 1، مما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص يُصابون بسبب التباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، وجد الفريق أيضًا أن كمامة N95 هي الأكثر فاعلية في تصفية الجسيمات المعدية الدقيقة، التي يمكن أن تتدلى في الهواء لفترات طويلة، وتحفر في أعماق الرئتين.

كما درس الباحثون كيفية ترشيح الكمامات للفيروس أو منعه، حيث قاموا بتحليل الحماية التي توفرها الكمامة، من قطرات السوائل التي يتم طردها، عندما يسعل الشخص أو يعطس أو حتى يتنفس.

وتعتبر القطيرات الأكبر حجمًا، والتي يتراوح حجمها بين 5 إلى 10 ميكرون، أصغر بحوالي سبع مرات من قطر شعرة الإنسان، هي الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، ربما تكون القطرات الأصغر أكثر خطورة، لأنها يمكن أن تتطاير وتبقى معلقة في الهواء لفترات طويلة من الزمن.

وقال الأستاذ المساعد سانجاي كومار، أحد المشاركين في الدراسة: “تشير النتائج إلى أن الاستخدام المستمر للكمامات، يمكن أن يؤدي إلى القضاء على وباء كورونا، وذلك في حال استخدم 70٪ على الأقل من السكان هذه الكمامات في الأماكن العامة باستمرار”.

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