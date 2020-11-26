الاقليم.. حالات التعافي تجتاز الاصابات بكورونا

2020/11/26 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 392 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان الاصابات كانت أقل من حالات التعافي خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 274"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

1.



الفحوصات: (5125 فحوصات جديدة)

• (1905) اربيل

• (541) السليمانية

• (2574) دهوك

• (20) حلبجة

• (65) كرميان

• (20) رابرين

2.



الاصابات: (379 اصابات جديدة)

• (123) اربيل

• (90) السليمانية

• (143) دهوك

• (12) حلبجة

• (9) كرميان

• (2)رابرين

3.



الشفاء: (392 حالات شفاء جديدة)

• (117) اربيل

• (18) السليمانية

• (212) دهوك

• (14) حلبجة

• (31) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (17 حالة وفاة)

• (2) اربيل

• (11) السليمانية

• (2) دهوك

• (1) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 798126 (283940 اربيل ، 179230 السليمانية، 328193 دهوك، 6763 حلبجة).

* الاصابات 95235 (34486 اربيل ، 27718 السليمانية، 30037 دهوك، 2994 حلبجة).

* الشفاء 59032 (20812 اربيل ، 19189 السليمانية، 16275 دهوك، 2756 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 33125 (12837 اربيل ، 7034 السليمانية، 13149 دهوك، 105 حلبجة).

* الوفيات 3078 (837 اربيل ، 1495 السليمانية، 613 دهوك، 133 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

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