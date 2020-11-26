الكاظمي يبحث حل إشكالات الحكومة والبرلمان مع الحداد

2020/11/26 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى حل العديد من الإشكالات، ومعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن، وذلك عبر المزيد من آليات التنسيق المشترك بين السلطتين.

يتبع.



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