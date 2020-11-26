البرلمان يؤجل جلسته الى الخامس من الشهر المقبل

2020/11/26 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس النواب، الخميس، (26 تشرين الثاني، 2020)، تأجيل جلساته إلى الخامس من شهر كانون الأول المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان أجل انعقاد جلسته إلى يوم السبت (5 كانون الأول 2020)".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مبنى مجلس النواب لقراءة سورة الفاتحة على روح النائب حسين الزهيري الذي توفي بفيروس كورونا.

ومن المقر أن يعقد مجلس النواب جلسته لمناقشة وقراءة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، بعد رفع جلسته يوم الاثنين الماضي، عقب قراءة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

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