القانونية النيابية تطلب احالة قانون الجرائم المعلوماتية اليهـا

2020/11/26 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت اللجنة القانونية النيابية ، مخاطبة رئاسة البرلمان لاحالة قانون الجرائم المعلوماتية الى اللجنة القانونية واعتبارها لجنة اساسية ، لان القانون فيه جنبة جزائية وهو من اختصاصها ، وليس لجنة الامن والدفاع النيابية .و ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم ، قانون الاتصالات والمعلوماتية ، كما قررت استضافة مدير هيئة التقاعد الوطنية خلال الاجتماعات المقبلة./انتهى5

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