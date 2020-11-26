السيسي يستقبل وزير الدفاع جمعة عناد

2020/11/26 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، بحضور الفريق الاول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري .وتناول اللقاء بحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات ./ انتهى9

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