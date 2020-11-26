2020/11/26 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى الخامس من الشهر المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى الخامس من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى الخامس من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).