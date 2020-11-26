صدور أحكام بالحبس في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية

2020/11/26 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة.

وذكرت النزاهة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد.

كما أصدرت المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة, وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد.

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