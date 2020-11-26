مكافحة الإرهاب: لا يزال التنسيق الاستخباراتي مستمرا مع التحالف الدولي لملاحقة داعش

2020/11/26 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

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أكد جهاز مكافحة الارهاب، أن التنسيق الاستخباري لا يزال مستمراً مع قوات التحالف الدولي، واستخبارات الاجهزة الامنية الأخرى

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريحات صحفية، إن العمليات الأمنية الأخيرة شلت حركة داعش، وأفقدته حواضنه، مبينا أن المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباراتي المكثف، وفق أحدث التقنيات الفنية والبشيرة، في ملاحقة داعش، خاصة المستوى القيادي لهذه للإرهابيين.

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