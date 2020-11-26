الحل المُراهن عليه

2020/11/26 | 14:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد أشهر من التصريحات المتفائلة للمنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك والضرائب، بشأن تحقيق إيرادات مرتفعة "والثناء" على الإجراءات الحكومية التي تتجه نحو ذلك، تأتي أرقام الواقع لتحطم الآمال والمراهنات على تعظيم الإيرادات غير النفطية لتعويض التراجع بإيرادات النفط وإنقاذ الاحتياج المالي العراقي.

أظهرت التقارير عدم تحسن الإيرادات المالية غير النفطية مقارنة بالعام الحالي، بل تراجعت إلى نسب أكبر

واعتبر خبراء اقتصاديون بعد الاطلاع على التقرير المالي للأشهر التسعة الأولى عن "إحباطهم" تجاه الحل الذي كانت الأوساط المختلفة تراهن عليه، حيث أظهرت التقارير عدم تحسن الإيرادات المالية غير النفطية مقارنة بالعام الحالي، بل تراجعت إلى نسب أكبر، وسط عدم وضوح المتهم الحقيقي وراء هذا التراجع، وما إذا كان يقتصر على تداعيات فيروس كورونا أم أن التوجه الحكومي نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية لم يكن بالمستوى المطلوب.

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وانخفضت الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة مع العام الماضي، حيث انخفضت إيرادات الضرائب على الدخول والثروات والتي تشكل بحدود 28٪ من مجمل الإيرادات غير النفطية بمقدار 46٪ لتبلغ ترليون دينار فقط بينما كانت بقيمة 1.85 ترليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج والتي تمثل 21٪ من مجمل الإيرادات غير النفطية فانخفضت بمقدار 40٪ لتصل إلى 753 مليار دينار بعد أن كانت خلال 2019 بقيمة 1.263 ترليون دينار.

أما حصة الموازنة من الشركات العامة والتي تشكل 20٪ من مجمل الإيرادات غير النفطية هي الوحيدة التي ارتفعت مقارنة مع العام الماضي بمقدار 63٪ لتبلغ 712 مليار دينار بعد أن كانت بحدود 434 مليار دينار.

وبحسب الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، فإن "هذا الانخفاض الكبير وخصوصًا في الربع الثاني من العام يعود إلى أزمة كورونا التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع والاستيرادات والتي تمول الموازنة بهذه الإيرادات".

واستدرك العبيدي: "لكن المستغرب بالأمر هو استمرار تراجع هذه الإيرادات في الربع الثالث من السنة بالرغم من تحسن الظروف الاقتصادية داخليًا وعودة معظم النشاطات الاقتصادية، إلا أنه يلاحظ أن الربع الثالث من السنة حقق تراجعًا بالنمو مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 43٪".

قال خبير اقتصادي إذا ما استمرت معدلات الإيرادات غير النفطية بهذا النسق فأنه لا يوجد حل أمام الحكومة العراقية سوى تقليل المصروفات التشغيلية

وأشار العبيدي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إلى أن "ضرائب الدخول والتي تمثل النسبة الأكبر من الإيرادات بلغت نسبة التراجع فيها بالربع الثالث أكثر من 55٪، مما يثير التساؤلات عن مقدار فعالية الجهود في السيطرة على المنافذ الحدودية اخذين بنظر الاعتبار أن التحويلات الخاصة لغرض الاستيراد لم تتأثر كثيرًا إذا تم مقارنة الربع الثالث من العام الحالي مع الربع الثالث من العام الماضي مما يدل على عودة حياة الاستيراد وبالتالي يوضح خللًا كبيرًا في تحقيق إيرادات حقيقية من المنافذ الجمركية".

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اقتراض ثالث ورواتب مهددة

واعتبر العبيدي أنه "اذا ما استمرت معدلات الإيرادات غير النفطية بهذا النسق فأنه لا يوجد حل أمام الحكومة العراقية سوى تقليل المصروفات التشغيلية بشكل كبير والعمل على تقليل الرواتب لكون أن سياسات تعظيم الإيرادات غير النفطية غير قادرة على تحسين كفائتها وهذا واضح من خلال البيانات والأرقام المنشورة".

من جانبه، اعتبر الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، أرقام الإيرادات غير النفطية المعلنة "متوقعة تمامًا"، مشيرًا إلى أن "تقليص عجز الموازنة عبر الإيرادات غير النفطية ما زال بعيد المنال".

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ"ألترا عراق"، إنه "لم تنعكس التصريحات المتفائلة للمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك إيجابيًا على المالية العامة إذ يشير التقرير المالي لحسابات الدولة لغاية أيلول/سبتمبر 2020 الى أن الإيرادات غير النفطية لم تزد عن 3.129 ترليون دينار وبنسبة 8% من الإيرادات العامة بعد أن كانت 2.786 ترليون دينار لغاية آب/أغسطس 2020".

واعتبر أن "هذا يعني أن الزيادة المتحققة في الإيرادات غير النفطية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي كانت 343 مليار دينار فقط منها: 119 مليار دينار ضرائب على الدخول والثروات و 185 مليار دينار ضرائب سلعية ورسوم الإنتاج و108 كانت من الرسوم و181 مليار دينار حصة الموازنة من أرباح القطاع العام".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام تشير بشكل واضح إلى أن الاعتماد على الإيرادات غير النفطية في تعظيم الإيرادات العامة وتقليص عجز الموازنة ما زال بعيد المنال في ضوء الأداء الحكومي وطبيعة الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق حاليًا".

ارتفاع النفط..



أو شد الأحزمة

ويبدو أن هذه المؤشرات والتوقعات الصادرة عن الخبراء، تترجم بشكلٍ واضح ما ذهب إليه وزير المالية علي علاوي في تصريحاته الأخيرة إلى صحيفة الغارديان البريطانية، متحدثًا عن ضرورة الذهاب نحو "شد الأحزمة"

وأشار علاوي في تصريحاته التي تابعها "ألترا عراق" إلى "احتمالية بقاء الاقتصاد بأزمة كامنة طويلة ما لم يصل سعر النفط إلى 70 دولارًا للبرميل ولفترة متواصلة"، داعيًا إلى "تقليصات في الانفاق العام لما تشهده البلاد من تناقص بالموارد".

وبيّن أن "ما وصل للخزينة العراقية من مستحقات المعابر الحدودية السنوية البالغة 8 مليارات دولار، هو عُشر واحد فقط منها، على النقيض من الأردن التي تتلقى 97% من واردات معابرها".

وتابع علاوي: "لو افترضنا أن أسعار النفط لن ترتفع، فإن أحد الأمرين من المحتم أن يحصل..



أما أن نتبع نهج فينزويلا ويصبح اقتصادنا نفطيًا يقودنا للإفلاس، أو أن نشد أحزمتنا".

قال وزير المالية إنه لو افترضنا أن أسعار النفط لن ترتفع، فإن أحد الأمرين من المحتم أن يحصل..



أما أن نتبع نهج فينزويلا ويصبح اقتصادنا نفطيًا يقودنا للإفلاس، أو أن نشد أحزمتنا

وأكد وزير المالية: "لن يذهب أحد إلى خيار شد الأحزمة، ولكن هناك إقرار لا شعوري بضرورة إجراء تغيير"، مبينًا أن "المعدلات الحالية للإنفاق العام لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه".

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