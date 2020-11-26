2020/11/26 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، انه "جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى حل العديد من الإشكالات، ومعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن، وذلك عبر المزيد من آليات التنسيق المشترك بين السلطتين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع حداد تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع حداد تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).