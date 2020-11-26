وزير التخطيط: وضع العراق الاقتصادي سيكون مختلفا بعد جائحة كورونا

2020/11/26 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة التخطيط، الخميس، أن وضع العراق الاقتصادي بعد جائحة كورونا سيكون مختلفا في توجهاته، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على رسم مسارات جديدة لخطة التنمية الوطنية الخمسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (26 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "الوزارة تعمل اليوم بجدية عالية، بالتعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي، على رسم مسارات جديدة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 ورؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، بما يجعلها خطة مرنة مستجيبة للتحديات الصعبة التي يمر بها، نتيجة جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية".

وأكد وزير التخطيط خالد بتال النجم بحسب البيان أن "وضع العراق الاقتصادي، بعد جائحة كوفيد-19، سيكون مختلفا في توجهاته عما كان عليه قبل الجائحة، مشيرا الى" وجوب أن تكون الخطط التنموية قابلة للتنفيذ وتحقيق أهدافها، من خلال تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق خدمات مستدامة أفضل"، لافتا إلى أن "ذلك يحتاج إلى مشاركة بمستوى عال على المستوى الوطني من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، وعلى المستوى الدولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات الأمم المتحدة".

وأوضح أن "العراق سيقدم تقريره الطوعي الثاني إلى الأمم المتحدة خلال اجتماعها عالي المستوى عام 2021، والذي يتضمن استعراض ماتحقق، واستشراف مايمكن تحقيقه في إطار رؤية التنمية المستدامة 2030".

وأشار إلى أن "وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان استعرض النشاطات والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، والخطوات المقبلة، التي ستأخذ بنظر الاعتبار، فجوة التمويل التنموي، وإيجاد المعالجات المناسبة لمعالجة هذه الفجوة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "مدير عام التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، محمد السيد، قدم عرضا عن اعمال ونشاطات الفرق التخصصية للتنمية المستدامة، وخططها المستقبلية، وأبدى المشاركون في الاجتماع، الكثير من الآراء والمقترحات والملاحظات بشأن القضايا المطروحة على جدول الاعمال، ومنها مؤشر الأداء البيئي، ودور الإعلام في عملية التثقيف والتوعية للمجتمع والتعريف بأهداف التنمية المستدامة".

A.Sh

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