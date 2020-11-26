الكاظمي والحداد يبحثان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2020/11/26 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان “الكاظمي، استقبل في مكتبه نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد”.

واشار الى، ان “اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى حل العديد من الإشكالات، ومعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن، وذلك عبر المزيد من آليات التنسيق المشترك بين السلطتين”.

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