اللجنة القانونية تناقش قانون الجرائم المعلوماتية

2020/11/26 | 15:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} عقدت اللجنة القانونية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة محمد الغزي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عددا من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

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