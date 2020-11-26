نواب البصرة يدعون الحكومة الى احالة مشروع ميناء الفاو الى شركات عالمية

2020/11/26 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

دعا نواب عن محافظة البصرة ، الحكومة الى تخصيص المبالغ اللازمة لاكمال مشروع ميناء الفاو الكبيـر وان يصوت عليها مجلس الوزراء لتضمينها في الموازنة الاتحادية .

واشار النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عبد الامير المياحي ، حضرته ” خبر برس “، الى اهمية مشروع ميناء الفاو الكبير في تعظيم ايرادات الدولة وتعزيز موقع العراق الاقتصادي في المنطقة وتوفير الايدي العاملة ومعالجة المشاكل المالية الكبيرة على مستوى الايرادات والتوجه لدعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة الجنوبية والبصرة بالاخص ، عملنا كنواب البصرة واخرين من نواب المحافظات على تخصيص المبالغ في موازنة 2019 .

واوضح انه ” لم يخصص اي مبلغ في موازنة 2019 انذاك ، ثم تمت مناقلة مبلغ 400 مليار دينار ، احيلت فيها مشاريع مهمة ملحقة لهذا المشروع الحيوي ، وفي قانون تمويل العجز المالي عملنا لدعم المشروع بتخصيص مبالغ للاشهر الثلاثة 400 مليار دينار بناء على طلب وزارة النقل “.

ودعا الخزعلي ، وزارة النقل للقيام بواجباتها باحالة المشروع الى شركات عالمية للنهوض بالمشروع الذي لم يتبق منه الا القليل ، مشيرا الى ضرورة تعاون ممثل الحكومة في البرلمان ووزير النقل لتضمين موازنة 2021 تخصيص المبالغ وتضاف للموازنة ويصوت عليها مجلس الوزراء لتضمينها في الموازنة الاتحادية .

واضاف ان ” هناك ملفات مهمة في مشروع ميناء الفاو ، منها ملفات البنى التحتية والاسكان والطاقة يمكن ان تقسم على اكثر من شركة للمضي بالعمل بها تباعا مع الالتزام بالتصاميم الفنية الدولية التي وضعها الاستشاري الايطالي لمايتعلق بالاعماق المائية وغيرها”.

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