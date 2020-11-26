فرنسا.. انخفاض معدل تفشي كورونا ورفع تدريجي للقيود

2020/11/26 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن هدف بلاده المتمثل في تسجيل 5000 إصابة جديدة بكورونا يوميا، قد يتم بلوغه بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر، وهو ما سيسمح برفع تدريجي للقيود.

وأوضح فيران خلال مؤتمر صحفي كيف أن الإغلاق الوطني الثاني لفرنسا على وشك التراجع التدريجي، مشيرا إلى أن معدل تفشي فيروس كورونا قد انخفض.

ووصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 2,170,097، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 50,618 منذ تفشي الوباء وحتى اليوم، وفق ما أفاد به موقع “وورلدوميترز” المتخصص بمتابعة إحصاءات كورونا في دول العالم.



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