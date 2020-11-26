أمين بغداد يبحث آفاق التعاون الثنائي وتفعيل مذكرة التفاهم مع أمانة عمَّان الكبرى

2020/11/26 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الخميس، مع السفير الأردني منتصر الزغبي، آفاق التعاون الثنائي وتفعيل مذكرة التفاهم بين أمانتي بغداد وعمان.

وأفادت أمانة العاصمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن أمين بغداد ، استقبل الزغبي سفير المملكة الاردنية الهاشمية في العراق وبحث معه آفاق التعاون الثنائي مع أمانة عمان الكبرى وتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وأضاف البيان، أن "تفعيل مذكرة التفاهم، سيكون على وفق خطة عمل ممنهجة وبأولويات محددة أهمها الشروع بالتعاون والإفادة من خبرات الأتمتة المتوفرة لدى أمانة عمان والمتعلقة ب(بوابة الدفع الالكتروني ونظام ادارة الوثائق المرتبطة بتراخيص البناء والخدمات البلدية الأخرى)".

وتابع أن "أمين بغداد رحب بدعوة السيد أمين عمان التي نقلها له السفير لزيارة العاصمة الأردنية ووعد بتلبيتها في القريب العاجل".

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