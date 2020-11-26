القانونية النيابية تستنكر سلوك الحكومة بعدم ارسال موازنة ٢٠٢١

2020/11/26 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

استنكرت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، سلوك حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ /المعلومة/، ان “عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لمجلس النواب من قبل الحكومة امر مرفوض ومستنكر”، لافتا الى ان “ارسال الموازنة يجب ان يتم بوقت مبكر لغرض دراستها ومناقشتها بشكل صحيح”.

واضاف ان “هنالك سياسة خاطئة للحكومة في تعظيم الايراد وانهاء ملف الازمة الراهن”، مبينا ان “تصريحات الحكومة متناقضة مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، السبت الماضي ، ان عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب وفق موعدها المحدد سيفاقم الازمة المالية في البلاد.



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